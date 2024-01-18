Момент уничтожения замаскированного танка ВСУ попал на видео Военкор Дамбиев опубликовал видео уничтожения замаскированного танка ВСУ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения замаскированного танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что российские силы атаковали бронемашину противника беспилотником «Ланцет». По данным военкора, бой развернулся на Южно-Донецком направлении.

На записи из зоны боевых действий можно увидеть, что украинские военные разместили танк на пересеченной местности среди деревьев, прикрыв машину ветками. Разведка обнаружила технику противника, после чего был нанесен удар.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео удара российского FPV-дрона по пулеметчику ВСУ, засевшему в окопе. На кадрах видно, как БПЛА приближается к позиции противника, после чего происходит взрыв и связь с беспилотником обрывается.

Некоторые операторы беспилотников, находящиеся в зоне СВО, достигли статуса «операторов-асов» с сотнями пораженных целей, заявил до этого инструктор по подготовке соответствующих специалистов с позывным Ирландец. По его словам, число техники ВСУ, уничтоженной каждым из таких операторов, исчисляется десятками. В связи с этим они не раз попадали под огонь противника и имеют широкий опыт выживания в сложных условиях.

Между тем российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» на российском берегу Днепра в Крынках, рассказал 18 января военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.