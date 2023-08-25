Момент уничтожения минометного расчета ВСУ попал на видео Минобороны России показало видео уничтожения минометчиков ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные поразили минометный расчет ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минобороны РФ. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении журналистов, можно увидеть момент ликвидации противника. Где именно произошел бой, не уточняется. О потерях ВСУ также не говорится.

Судя по ролику, подразделение ВСУ продвигалось по пересеченной местности. Его поразили высокоточным артиллерийским боеприпасом, когда техника проезжала через лесополосу.

Ранее в министерстве сообщали, что ВС РФ нанесли ракетный удар по центру принятия решений украинской армии. Цель поразили высокоточным ракетным вооружением морского и наземного базирования. Кроме того, подразделения группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов и опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе поселка Урожайное в ДНР, а также отразили серию атак на Краснолиманском направлении. Российские артиллеристы также ударили по скоплению техники ВСУ у населенного пункта Ямполовка, а на Авдеевском направлении поразили три вагона с боеприпасами, которые предназначались для передовых подразделений украинских войск.