Момент удушения ребенка своим шарфом на челябинском курорте попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент удушения мальчика собственным шарфом, который зажевало в механизме подъемника на горнолыжном курорте в Миассе, опубликовал Telegram-канал «Челябинск, который смог». На кадрах видно, как ребенок движется с инструктором, однако за несколько секунд до схода на землю он падает.

Сопровождавший ребенка мужчина остановил подъемник. Затем он бросился обратно к пострадавшему.

Инцидент произошел 12 января на бесплатном детском подъемнике курорта «Солнечная долина». После произошедшего шестилетний мальчик находился в коме первой степени, у него диагностированы множественные травмы и асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Ранее в Челябинской области по подозрению в удушении девочки задержали ее 19-летнего брата. Тело восьмиклассницы обнаружили в заброшенном Доме культуры в селе Татищево. На теле у 15-летней погибшей обнаружили также шесть ранений в живот. По версии следствия, молодой человек сначала задушил девушку, а потом нанес ей несколько ударов гвоздем. Известно, что между убитой и подозреваемой были напряженные отношения. Разбирательство ведется по статье об убийстве. Обвиняемый находится в СИЗО.