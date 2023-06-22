Удар ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму попал на видео

Фото: t.me/SALDO_VGA

В Сети появился видеоролик, предположительно, с ударом по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область. По данным СК, Вооруженные силы Украины выпустили четыре ракеты. Речь может идти о крылатых ракетах Storm Shadow.

По словам врио Херсонской области Владимира Сальдо, удар по мосту является бессмысленным действием, совершенным ВСУ по указанию Лондона. Он подчеркнул, что повреждение объекта никак не отразится на ходе спецоперации, поскольку есть другие сухопутные пути в Крым.

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Ранее украинские военные запустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническе Херсонской области. По словам Сальдо, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту.

До этого врио губернатора сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник ранее сообщал, что в результате атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.