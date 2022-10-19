Момент удара ВСУ по администрации Энергодара попал на видео

Фото: Соцсети

В Сети появились видеокадры удара украинских военных по зданию администрации Энергодара в ночь на 19 октября. На видеозаписи видно, что в результате обстрела загорелась крыша здания, обломки разлетелись в разные стороны. В Минобороны РФ пока не подтвердили подлинность видеозаписи.

В пресс-службе администрации Энергодара ранее сообщили, что обстрел производился из американских РСЗО HIMARS. По другой версии, использовались дроны-камикадзе.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин связал атаки ВСУ на Энергодар с выборами в США. Он убежден, что украинские власти могут опасаться смены позиции Вашингтона насчет поддержки Киева и прекращения поставок оружия и боеприпасов. По его словам, власти Украины понимают, что время играет против них, поэтому они идут на «убийственные акции».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. Обстрелам подверглись комплекс технических и административных зданий станции, ТЭС и завод «Энергомаш».