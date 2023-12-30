Момент удара по центру Белгорода попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры, на которых запечатлен момент удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На видео можно заметить людей, прильнувших к земле, и осколки выбитых взрывом стекол.

Также на кадрах виден огромный столб дыма и слышен грохот. Вокруг раздаются крики людей, находившихся на улице в момент обстрела.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии погибли двое детей, также есть пострадавшие. По словам главы региона, ВСУ обстреляли жилой сектор.

До этого в Сети появилось видео первых минут после удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода. На кадрах видно два столба черного дыма, поднимающегося над Соборной площадью. По информации Telegram-канала «112», в результате атаки украинской армии погибли четыре человека.

Министерство чрезвычайных ситуаций разослало жителям Белгорода сообщения с просьбой покинуть дома и переместиться в укрытия, в качестве которых могут быть использованы цокольные этажи, паркинги и подземные переходы. Горожанам посоветовали взять с собой вещи первой необходимости, отключить свет, газ и воду.