Момент удара дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области попал на видео

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Сети появилось видео момента удара украинского дрона-камикадзе по автобусу в Белгородской области. Кадры попали на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади пострадавшего транспортного средства, ролик опубликовали местные Telegram-каналы. Как отмечают авторы каналов, водитель подъехал к месту происшествия и помог отвезти нескольких раненых в больницу.

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позже в компании «Агро-Белогорье» сообщили о семерых погибших. По данным предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Спустя время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы нанесли второй удар по гражданскому транспорту. Легковой автомобиль был атакован во время движения на участке автодороги в том же районе. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Также Гладков сообщил об атаке FPV-дронами по нескольким населенным пунктам в Белгородской области. Речь о Щетиновке, Отрадном и Чайке. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили локомотив передвижной лаборатории и молоковоз.