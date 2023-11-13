Момент столкновения «Ласточки» и Volkswagen на Урале попал на видео Пассажирская электричка протаранила Volkswagen на переезде в Екатеринбурге

Фото: t.me/gibdd_66

В Екатеринбурге пассажирская электричка сбила легковой автомобиль Volkswagen Polo, выехавший на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 12 часов на регулируемом железнодорожном переезде на улице Монтажников. <..> В результате аварии пострадал водитель иномарки, в настоящий момент медики оказывают ему необходимую помощь, — сообщили в Госавтоинспекции.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что в аварию попал поезд «Ласточка», следовавший маршрутом Екатеринбург — Шувакиш (Верхняя Пышма — Музей). ДТП произошло на 498-м км перегона Гипсовая — Шувакиш Свердловской железной дороги.

В электропоезде в момент происшествия находилось семь пассажиров, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу. Задержек в движении поездов не допущено, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее электричка с 150 пассажирами протаранила грузовой автомобиль в Нижегородской области. Авария произошла 8 ноября на переезде в районе деревни Трестьяны, в результате водитель грузовика погиб, пассажиры и состав локомотивной бригады не пострадали.