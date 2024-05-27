Опубликованы кадры столкновения фуры и легковушки, где выжила девушка Девушка выжила в разорванной машине после столкновения с фурой под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Чуйском тракте в Новосибирской области легковой автомобиль Cresta влетел под грузовик, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Момент лобового столкновения попал на видео. По предварительным данным, за рулем иномарки находилась 27-летняя девушка. Водитель выжила, ее госпитализировали с различными травмами.

Отмечается, что водитель Cresta хотела обогнать автомобиль, но не справилась с управлением. На встречной полосе она столкнулась с фурой, а затем врезалась в попутный Volvo. Cresta в результате ДТП разорвало на части. Информации о состоянии девушки нет.

Ранее массовое ДТП случилось на трассе в Курской области. На автодороге М2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. По имеющимся данным, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик КАМАЗ.

До этого на участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки в Ленобласти, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водителя последней, предварительно, посчитали виновником аварии. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Предполагается, что автолюбитель попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.