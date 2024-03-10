Момент спасения женщины от обвала козырька магазина попал на видео Под Казанью женщина успела войти в магазин за секунду до падения козырька

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Жительница поселка Дербышки в Татарстане успела войти в супермаркет за секунду до того, как над входной дверью под тяжестью снега рухнул козырек. В Сети опубликована запись с камеры видеонаблюдения с этим моментом.

В региональном МЧС отметили, что людей под завалами не обнаружили. Инцидент обошелся без пострадавших. К разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации. Также ситуацией заинтересовалась республиканская прокуратура. Управление Советского района в городе Казани организовало проверку по факту обрушения козырька дома.

Ранее сообщалось, что конструкция обвалилась по всей площади магазина, вдоль фасада здания, а это около 50 метров. Персонал и покупатели вышли через запасной выход.

В феврале на севере Москвы крыша наземной парковки обрушилась на автомобили. Инцидент произошел на 90-м километре МКАД, под обвалом оказались не менее 15 машин. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. На опубликованных в Сети кадрах видно, что целый ряд машин на наземной парковке оказался под завалившейся пластиковой крышей.