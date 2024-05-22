Момент смертельной аварии в Чувашии попал на видео Момент смертельного ДТП со скорой в Канаше зафиксировали камеры наблюдения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Момент смертельного ДТП с каретой скорой помощи в городе Канаше Республики Чувашия попал на камеры видеонаблюдения, кадры публикует пресс-служба управления МВД по региону. На них видно, как легковой автомобиль поворачивает на дорогу, по которой на большой скорости несется скорая, после чего происходит столкновение. Сотрудники полиции и ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, 19-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны села Шихазаны в сторону города Канаш, при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу «Газели», которая двигалась прямо с включёнными спецсигналами, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в 12:35 на 42-м километре автодороги А-151. В результате погибла женщина, которая ехала в «Приоре». Травмы получили водитель 1986 года рождения и два пассажира скорой: четырехлетний мальчик и женщина 1983 года рождения, его мать. Они доставлены в больницу на обследование. Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии, ему 19 лет.