Момент ракетного удара по пехоте ВСУ в зоне спецоперации сняли на видео «РВ»: спецназ ВС РФ ликвидировал украинскую пехоту в зоне СВО управляемой ракетой

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Российские военные поразили противотанковой управляемой ракетой группу пехотинцев ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Атаку осуществили разведчики спецподразделения из состава 14-й бригады ВС РФ. В Минобороны России информацию не комментировали.

На записи из зоны боевых действий можно увидеть, как группа солдат ВСУ, в составе которой находится по меньшей мере девять бойцов, движется по пересеченной местности. Российские военные наводят на противника ПТУР, и запускают ракету, успешно поражая украинский отряд. Потери противника, не уточняются.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после разгрома подразделений противника оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Как уточнил Балицкий, всего за сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов отмечал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.