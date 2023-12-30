Появились новые кадры удара по Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал новые кадры удара по центру Белгорода. По данным канала, ВСУ используют для обстрелов РСЗО «Град». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Момент прилета зафиксировал видеорегистратор, установленный на автомобиле одного из местных жителей. На видео слышно звук взрыва, после которого над городом поднимаются клубы дыма. Судя по кадрам, снаряд упал на оживленную улицу.

Telegram-канал «112» сообщил, что в результате удара по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины пострадали по меньшей мере 30 человек. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Тем временем Telegram-канала Mash утверждает, что число пострадавших составляет 44. По его данным, Шебекино и Уразово Белгородской области до сих пор находятся под огнем ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что в результате атаки погибли двое детей. Он призвал жителей проследовать в укрытия. По его словам, в городе запущена сирена ракетной опасности. Соответствующие оповещения также были разосланы региональным управлением МЧС.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По словам Гладкова, ВСУ попали в жилой сектор.