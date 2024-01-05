Момент прилета снаряда ВСУ в Белгороде попал на видео BRIEF показал видео прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Telegram-канал BRIEF опубликовал видео момента прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде. В кадр попал взрыв, который произошел рядом с припаркованными машинами на улице Макаренко. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

На видеозаписи видно, что в результате удара у стоящих во дворе автомобилей сработала сигнализация. Попавшая в объектив камеры улица утонула в клубах дыма.

Час назад в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, который призвал жителей уйти в укрытия. До этого система ПВО сбила четыре воздушных цели над городом. По словам Гладкова, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Также Telegram-канал Mash опубликовал фото с места взрыва в одном из белгородских дворов. Одну машину перевернуло на крышу, второй повредило кузов. У автомобилей вокруг выбиты окна и множество царапин. О пострадавших пока не сообщалось.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью.