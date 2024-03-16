Момент прилета снаряда ВСУ в автомобиль в Белгороде попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео прилета снаряда Вооруженных сил Украины по Белгороду во время утреннего обстрела. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza. На них видно, как снаряд попал в припаркованный около дома автомобиль, в результате чего его перевернуло взрывной волной, а другие машины посекло осколками боеприпаса.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в результате атаки Украины утром 16 марта погибли два человека и еще трое пострадали. По словам главы региона, на подлете к городу система ПВО сбила восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир». В результате атаки были повреждены семь многоквартирных домов, четыре социальных и хозяйственных объектов, а также 15 автомобилей.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле города Грайворона со стороны ВСУ погиб участник территориальной обороны. Мужчина неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе. В момент атаки он находился на улице и получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. При обстреле было разрушено дорожное полотно в центре города и посечены здания торговых площадей.