Момент прилета БПЛА по общежитию в Елабуге попал на видео «112» опубликовал видео атаки дрона на общежитие в Елабуге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.

Как сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга», удар по общежитию был нанесен 2 апреля в 5:45 двумя беспилотниками. Отмечается, что в результате атаки ранения получили два человека.

Ранее в пресс-служба главы Татарстана подтвердили, что в результате атаки есть пострадавшие. Также там отметили, что удару дроном также подверглось предприятие в Нижнекамске. Технологический процесс предприятий не нарушен. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.

Накануне поздно вечером российские средства ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской областью. Утром во вторник, 2 апреля, на территории Белгорода и Белгородского района запущена сирена ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал граждан уйти с улиц и спрятаться в безопасных местах.

Режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотниковнакануне поздно вечером был введен и на территории Липецкой области. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все силы приведены в повышенную готовность.