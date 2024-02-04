Момент похищения вышедшей из такси россиянки попал на видео Жительница Кирова вышла из такси и была похищена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео, как двое мужчин накинулись на жительницу Кирова, когда она вышла из такси и подошла к подъезду. Девушку увели в неизвестном направлении.

Водитель такси попытался вмешаться, но похищение остановить не смог. Жители дома передали запись с домофона в органы.

Полиция в Кирове проверяет информацию о похищенной девушке.

По факту размещенного в соцсетях видео проводится проверка, — заявили РИА Новости в МВД региона, не приведя никаких подробностей.

В начале февраля пятеро россиян были арестованы в таиландской провинции Пхукет по подозрению в похищении семейной пары из Белоруссии. По данным местной полиции, целью похищения было вымогательство криптовалюты на сумму около $900 тысяч.

В конце января в городе Черемхово Иркутской области 20-летний бывший заключенный с помощью несовершеннолетнего брата и его друзей похитил бывшего сокамерника. 27-летнего экс-арестанта ночью схватили около подъезда многоэтажки в Иркутске, затолкали в минивэн и отвезли в подвал дома в Черемхово.

В начале января в Москве в подвале жилого дома был обнаружен труп. Выяснилось, что женщина отправилась в подвал на свидание. Туда ее пригласил мужчина, с которым она познакомилась в интернете. О свидании женщина предупредила дочь, которая и обратилась в полицию, когда мать перестала выходить на связь. Тело погибшей нашли спустя два дня. Подозреваемый в убийстве успел покинуть страну.