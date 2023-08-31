Момент похищения пенсионеркой мощей из храма в Ленобласти попал на видео МВД показало кадры с моментом похищения пенсионеркой мощей из храма в Кировске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба МВД России в Telegram опубликовала записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент похищения пенсионеркой мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. На кадрах видно, что женщина незаметно заворачивает артефакт в светлую ткань, после чего стремительно покидает здание.

В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области установили местонахождение подозреваемой и задержали ее в квартире на Полюстровском проспекте города Санкт-Петербурга. Там же была обнаружена похищенная святыня. В ближайшее время она будет возвращена в храм, — заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент с похищением мощей произошел 30 августа. Примерно в 11 утра к церкви Уcекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехал автомобиль серого цвета с петербургскими номерами. Оттуда вышла женщина в очках и платке. Затем она спокойно забрала мощевик, выставленный для поклонения, и спешно ушла, параллельно снимая маcкировку.

По данным полиции, пропажу обнаружил псаломщик церкви, который обратилcя к правоохранителям. Мужчина рассказал, что капсула с частицами мощей святого лежала в коробке, которая, в свою очередь, находилась на cпециальной подставке. Похищение произошло в промежутке между полуднем и 16:00, когда в храме никого не было.

Ранее стало известно, что подозреваемую в похищении мощей задержали.