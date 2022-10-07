Момент поджога символа V на статуе Ленина в Улан-Удэ попал на видео

Фото: Пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Памятник Ленину на площади Улан-Удэ

Мужчина в Улан-Удэ поджег баннер с символом V, нанесенным на триколор, сообщает Telegram-канал Baza. Момент поджога попал на видео. На кадрах видно, как злоумышленник подходит к внушительных размеров скульптуре головы Ленина, на которой установлен триколор с нанесенным на него знаком V. Мужчина поджигает нижний левый угол баннера и в спешке скрывается.

Огонь охватил только нижнюю часть плаката.

Личность поджигателя еще не установлена, его ищет полиция.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на легковой автомобиль, на стекле которого была изображена буква Z. Видеозапись попала в Сеть. Злоумышленник нанес по машине несколько ударов, после чего сбежал.

В мае в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки. Так в ведомстве ответили на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий считает, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам.