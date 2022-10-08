Опубликовано видео момента взрыва на Крымском мосту, снятое из Новой Тамани

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Видео момента подрыва грузовика на Крымском мосту, снятое со стороны микрорайона Новая Тамань, попало в распоряжение «Известий». Telergam-канал газеты опубликовал ролик, на котором видна резкая вспышка, свидетельствующая о взрыве на объекте транспортной инфраструктуры полуострова.

На видео также можно увидеть табло со временем, которое показывает 06:03 на момент взрыва.

Следственный комитет РФ накануне возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

В связи с инцидентом власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту. Однако погодные условия не позволили запустить ее 8 октября. Врио министра транспорта республики Николай Лукашенко посоветовал желающим перебраться на кубанский берег искать ночлег.