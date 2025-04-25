Момент подрыва автомобиля в Балашихе попал на видео

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал кадры момента подрыва автомобиля Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе. Машина взорвалась 25 апреля в 10:40, когда мимо проходил генерал Генштаба Минобороны России Ярослав Москалик. Взрывное устройство, предположительно, привели в действие дистанционно. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отмечается, что СВУ было начинено поражающими элементами и установлено прямо в салоне иномарки. Кроме того, по словам очевидцев, на авто было установлено газобаллонное оборудование, а пропан усилил взрыв. В результате офицер погиб на месте.

Ранее стало известно, что взорвавшийся автомобиль трижды менял владельца с конца января нынешнего года. Изначально Volkswagen принадлежал некой Маргарите В., которая переоформила машину на приехавшего из Азербайджана мужчину. Далее авто приобрел 26-летний Андрей П. Он всего неделю владел иномаркой, а потом перепродал ее уроженцу украинских Сум.

До этого криминалист Михаил Игнатов выразил мнение, что инцидент с подрывом автомобиля в Балашихе следует рассматривать как террористический акт. По его словам, основная версия связана с действиями украинских спецслужб, которые могли целенаправленно ликвидировать военнослужащего. При этом эксперт не исключил, что следствие будет отрабатывать и другие версии произошедшего.