Возобновление движения автомобилей по Крымскому мосту попало на видео

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Транспортный контроль перед въездом на Крымский мост

В Сети появилось видео передвижения первых автомобилей по Крымскому мосту после ЧП, произошедшего утром 8 октября. Один из таких видеороликов опубликовал Telegram-канал «Смотри». Ранее крымский глава Сергей Аксенов сообщил об открытии автомобильного движения на Крымском мосту.

«Комсомольская правда» показала, что на мосту уже образовалась пробка, поскольку инспекторы пускают только по 10 машин за раз для досмотра.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Инцидент на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив. Минтранс РФ приступил к оценке объемов повреждений, а также сроков восстановительных работ на Крымском мосту. В министерстве также поручили задействовать новые логистические схемы с целью поддержания населения и экономики Крыма товарами.