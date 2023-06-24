Момент падения ракеты во двор жилого комплекса в Воронеже попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото носит информативный характер

Момент попадания ракеты во двор жилого комплекса в Воронеже опубликовал Telegram-канал SHOT. По информации издания, снаряд упал в районе парковки на улице Адмирала Чурсина, повреждения получили 11 автомобилей, о пострадавших не сообщается. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой показан момент взрыва на воронежской нефтебазе. Во время происшествия рядом с объектом пролетал вертолет. По словам местных жителей, были слышны звуки выстрелов. Один из очевидцев рассказал NEWS.ru, что во время работы на СНТ «Горняк» он и его коллеги услышали звук вертолета, после чего прогремел взрыв.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника. На них были видны повреждения несущей стены дома.

В конце мая Telegram-канал Baza сообщил, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, обслуживающую трубопровод «Дружба». По сведениям канала, одно из зданий получило повреждение, люди не пострадали. Минобороны России не комментировало эту информацию.