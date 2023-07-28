Момент падения ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео

Фото: t.me/golubev_vu

Один из жителей Таганрога запечатлел на камеру видеорегистратора момент падения ракеты С-200 в центр городе, в результате чего пострадали не менее 15 человек, а близлежащие здания получили повреждения. На кадрах видно, как объект падает с неба, после чего раздается громкий взрыв. Мужчина за рулем авто с регистратором сразу же припарковал транспортное средство у обочины.

Минобороны РФ ранее сообщило, что удар по жилой инфраструктуре Таганрога нанесли ВСУ переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в воздухе российскими средствами ПВО. В ведомстве назвали обстрел террористической атакой.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате взрыва были госпитализированы двенадцать человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Взрыв в Таганроге прогремел около 16:15 28 июля. Жительница София в беседе с NEWS.ru уточнила, что грохот был слышен со всех концов города.

В результате происшествия власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации. На месте случившегося работают все экстренные службы.