Момент падения лавины снега на малыша и мать в Татарстане попал на видео Пласт снега с крыши поликлиники рухнул на ребенка и его мать в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане в городе Альметьевске на пятимесячного ребенка и его мать на крыльце поликлиники рухнул гигантский пласт снега с 10-го этажа здания, сообщил Telegram-канал «112». Момент падения лавины попал на видео.

По данным канала, малыш получил тяжелую травму головы, его мать отделалась синяками и ушибами. Ребенка перевезут на лечение в Казань. В результате схода снега также пострадал мужчина, который долгое время не мог подняться, после чего покинул место происшествия.

По факту травмирования пятимесячного ребенка и 33-летнего мужчины в Татарстане возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба СК России. Там отметили, что младенца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, второму потерпевшему также оказали медицинскую помощь. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству республиканского управления Следкома доложить о ходе расследования по факту случившегося.

Ранее в Подмосковье лавина снега упала с крыши дома в Химках на остановку общественного транспорта. В этот момент несколько человек стояли под навесом, благодаря устойчивости которого никто не пострадал.