Момент падения дерева на машину в Новокузнецке попал на видео

Фото: vk.com/42sledcom

Момент падения дерева на автомобиль в Новокузнецке попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. В результате ЧП двое человек погибли.

На видео видно, что водитель машины решил притормозить при падении дерева. Впоследствии оно упало прямо на крышу авто.

Шквалистый ветер обрушился на Кемеровскую область и Алтайский край в ночь на 19 ноября. Вихри стихии срывали кровлю со зданий, валили деревья и переворачивали остановки. В нескольких районах Алтайского края произошло аварийное отключение электричества.

Обесточены оказались в том числе населенные пункты в пригороде Барнаула. В самом городе местные жители запечатлели на видео последствия разрушительного ветра. На кадрах видно поврежденные здания и автомобили.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщила, что из-за непогоды в Кемеровской области были задержаны четыре электрички и два пассажирских поезда. Также в Алтайском крае из-за отключения электроэнергии на станции Алтайская задержались 16 электричек и два пассажирских поезда, была приостановлена продажа билетов в пригородных кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская. В поездках билеты можно купить у кассиров.

Ранее в Бийске из-за ветра обрушился купол храма Казанской иконы Божией Матери. Там сообщили, что никто не пострадал, восстановительные работы начнут после утихания ветра.