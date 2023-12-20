Момент обрушения шестиэтажного флигеля в Петербурге попал на видео

Фото: t.me/procspb

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео момента обрушения шестиэтажного флигеля на Гороховой улице в Санкт-Петербурге. Началось оно внутри первого этажа. На кадрах видно, как из арки вырывается столб пыли на проезжую часть, где в это время стоят припаркованные автомобили.

Жилой дом в Адмиралтейском районе обрушился в ночь с 19 на 20 декабря. Предполагается, что внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку из-за ремонтных работ. Сам флигель дома расселили еще в конце октября, однако аварийным его не признали. Решение о расселении было принято после того, как на стене здания появилась большая трещина.

Несмотря на аварийность здания, до последнего момента в нем продолжали жить люди и работали несколько хостелов. Жильцов эвакуировали 19 декабря, когда рухнула несущая стена.

Из соседнего дома утром 20 декабря вывели 27 человек. Большинство из них отправят в пункты временного размещения, остальные проведут какое-то время у родственников. Всем им оказывают психологическую помощь.

Жители соседних домов сравнили момент обрушения с землетрясением. Очевидцы рассказали, что видели, как сотрудники МЧС несли на носилках пострадавшего мужчину, у него были перебиты ноги.