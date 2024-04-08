После обрушения моста в Смоленской области возбудили уголовное дело СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Вязьме Смоленской области

Уголовное дело возбудили после обрушения моста в городе Вязьма Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В результате обрушения несколько автомобилей, находившихся на путепроводе, упали вниз, уточнили в ведомстве.

Следственными органами <...> по факту обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, сегодня около 17 часов обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при обрушение несколько машин рухнули вниз. Известно, что один человек погиб, число пострадавших уточняется. Следователи выехали на место происшествия, проводится расследование.