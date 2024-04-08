Момент обрушения моста с автомобилями в Вязьме попал на видео

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В Сети появилось видео обрушения Панинского автомобильного моста в Вязьме Смоленской области. Кадры с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Baza. В момент падения на переправе находились грузовая машина и легковушка. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В результате ЧП погибла женщина, которая находилась в упавшем вместе с мостом легковом автомобиле. Состояние четверых пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Еще двух человек, в том числе ребенка, отправили на амбулаторное лечение. После обрушения моста Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года на обследование Панинского моста выделяли 1,5 млн рублей. По информации Telegram-канала Mash, исполнителем первого этапа контракта стоимостью 164 115 рублей значится АО ИК «Геомост», зарегистрированное в Казани, именно эта компания должна была оценить состояние переправы перед подготовкой проекта.

В Оренбургской области ранее смыло течением железобетонный мост в национальном парке «Бузулукский бор». Переправа проходила через реку Боровка и связывала поселки в центральной части Бузулукского бора. В результате происшествия пострадавших нет.