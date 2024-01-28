Момент обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону попал на видео

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обрушение дома в Ростове-на-Дону

В Сети появилось видео обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону, откуда ранее эвакуировали жильцов, кадры публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Накануне дом стал разрушаться. Здание отключили от газа, 95 человек были эвакуированы.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что у аварийного дома № 72/2 на улице Нариманова обрушился первый подъезд. Пострадавших в результате инцидента нет, здание оцеплено. Продолжается работа по расселению граждан в маневренный фонд. По информации губернатора, в доме зарегистрированы 247 человек. В пунктах временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам. В общей сложности расселению подлежат 155 семей.

Вечером 27 января в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону обрушилась стена первого подъезда. Дом был отключен от газоснабжения и признан подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.

Также сообщалось, что жильцы многоквартирного дома в Ростове-на-Дону несколько месяцев живут без крыши из-за капремонта. Летом прошлого года там начались работы по реставрации крыши. Осенью рабочие разобрали часть конструкции, после чего квартиры на верхних этажах стало регулярно заливать водой.