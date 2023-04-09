В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман. В ролике, опубликованном Telegram-каналом Mash, видно, как на женщину наезжает троллейбус возле остановки на Загородном проспекте. В УМВД города подтвердили факт наезда. Женщина после ДТП была доставлена в больницу, но медикам не удалось ее спасти.