В Санкт-Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман. В ролике, опубликованном Telegram-каналом Mash, видно, как на женщину наезжает троллейбус возле остановки на Загородном проспекте. В УМВД города подтвердили факт наезда. Женщина после ДТП была доставлена в больницу, но медикам не удалось ее спасти.
7 апреля 2023 года в 17:42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром, — говорится в официальном Telegram-канале УМВД.
Полиция начала проверку по факту наезда.