Момент наезда на юного самокатчика в Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент ДТП с 10-летним ребенком на электросамокате, которое случилось на севере Петербурга, попал на видео. На кадрах, опубликованных телеканалом «78», видно, как мальчик едет на большой скорости по тротуару. Водитель сбил школьника, не успев затормозить.

Машина сразу после столкновения с юным самокатчиком остановилась. К мальчику, которого подбросило в воздух, поспешил прохожий.

Авария случилась на улице Первого Мая в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Vortex Tingo сбил ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что колеса машины проехались прямо по голове мальчика. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Его поместили в отделение хирургии в больнице им. Раухфуса.

Отец сбитого школьника нашел в автомобиле предполагаемого виновника ДТП алкоголь. На заднем сиденье машины, в которой пахло спиртным, было несколько бутылок с пивом.

Полиция Петербурга в отношении задержанного водителя возбудила уголовное дело. По информации МВД, медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом фигурантом воздухе было 1,093 мг/л паров алкоголя. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.