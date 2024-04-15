Момент наезда на ребенка во дворе Нижнекамска попал на камеру В Нижнекамске семилетний мальчик попал под машину

В городе Нижнекамске республики Татарстан мальчика во дворе сбил легковой автомобиль, передает «Вести Татарстан». Момент инцидента попал на камеры внешнего видеонаблюдения. «Челны ТВ» со ссылкой на ГИБДД Нижнекамска уточняют, что инцидент произошедшего около 17:00 на проспекте Мира.

На кадрах видно, что машина передвигалась по двору на невысокой скорости. При этом за несовершеннолетним бежал его сверстник, который сразу после ДТП подбежал к мальчику, развернулся у устремился в обратную сторону. Ребенку потребовалась госпитализации.

Известно, что за рулем «Лада Гранта» был мужчина 2002 года рождения. Пострадавшему мальчику семь лет.