Момент наезда мусоровоза на детей в Истре попал на видео

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Момент ДТП с мусоровозом в Истре попал на камеру автомобильного регистратора. В результате ЧП, произошедшего утром 1 сентября, погибли две девочки трех и пяти лет. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями, после чего она умерла в больнице.

На видеокадрах видно, что девочки оказались на дороге без присмотра родителей. Они выбежали на проезжую часть прямо под колеса мусоровоза.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту смертельного ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно находится на контроле городской прокуратуры.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло в тот момент, когда женщина шла с детьми на линейку. После случившегося она набросилась на водителя грузовика, который находился, предположительно, в шоковом состоянии. Затем она посмотрела под колеса машины и упала в обморок.