Момент мощного взрыва в Казани попал на видеокамеру Shot: мощный взрыв прозвучал на улице Аделя Кутуя в Казани

Фото: Aleksandr Rekun/Global Look Press

Момент мощного взрыва в Казани попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot. Инцидент произошел на улице Аделя Кутуя

По данным канала, взрыв был слышен со стороны промзоны. Сначала возник грохот, после появилась яркая вспышка.

В настоящее время на месте происшествия возник пожар, идет густой дым. Для тушения огня направлены два пожарных расчета.

Ранее сообщалось, что в частном доме в городе Шебекино Белгородской области взорвался газовый баллон. Здание разрушилось, пять человек пострадали.Они получили различные травмы: один был госпитализирован с ожогами, у троих травма головы.

До этого в подмосковной Балашихе произошел взрыв в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП семь человек погибли, в том числе двое спасателей, еще 20 пострадали. Восьми гражданам потребовалась госпитализация, остальным помощь медиков была оказана на месте. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что газ взорвался на четвертом этаже.