На Дальнем Востоке создадут 30 молодежных научных лабораторий

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дальний Восток получит квоту на создание 30 молодежных научных лабораторий, сообщил на Третьем конгрессе молодых ученых заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. При этом он обратил внимание на существующую в регионе проблему оттока кадров.

Говоря о Дальнем Востоке, не могу не сказать и в контексте региональных мер поддержки, что мы в этом году буквально завершаем отбор новых молодежных лабораторий, 160 в этом году, со следующего года они будут получать финансирование, и мы, министр поддержал, выделили квоту дальневосточную, будет создано там 30 лабораторий, это заметный масштаб, заметное количество, — сказал замминистра, слова которого приводит ТАСС.

При этом он указал на то, что люди часто уезжают из региона часто сразу после школы, даже не поступая в университет. По мнению чиновника, это наносит «некий отпечаток». на меры, которые предлагаются главами субъектов федерации и могут быть реализованы. Секиринский предположил, что для решения этой проблемы есть смысл сосредоточиться на поддержке «хорошего школьного образования».

Также замминистра отметил эффективность работы научно-образовательных центров. По его словам, они формировались для того, чтобы в регионах смогли разобраться с собственной стратегией развития и с целью помощи в разработке оптимальных мер поддержки.

Ранее сообщалось, что ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) совместно с коллегами из ТПУ впервые в мире доказали, что наночастицы могут захватываться клетками нейронов в обонятельных луковицах носа. В пресс-службе института подчеркнули, что движением захваченных частиц можно управлять с помощью переменного магнитного поля, что позволит доставлять их в нужные отделы головного мозга и влиять на его работу.