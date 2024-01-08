Момент массового столкновения машин в Новгородской области попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент массового ДТП в Новгородской области, кадры появились в Сети. Инцидент произошел 8 января на трассе М-11.

Видеокамеры зафиксировали момент образования пробки после столкновения первых автомобилей. Также видно, как новые машины, водители которых не успевали снизить скорость и затормозить, влетают во впереди стоящие авто. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло днем 8 января на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате погибли четыре человека, еще 21 человек пострадал, троих из них госпитализировали. СК возбудил по факту случившегося уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального отделения СК. Оперативники намерены установить обслуживающую трассу организацию и дать правовую оценку действиям лиц, допустивших нарушения требований законодательства по содержанию дороги в зимнее время года.

Ранее в Сети появились кадры с места массовой аварии со смертельным исходом на трассе в Новгородской области. На них видно, что вдоль маршрута образовалась многокилометровая пробка, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.