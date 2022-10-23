Момент крушения Су-34 в Ейске попал на камеру видеорегистратора

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жилой дом в Ейске, частично разрушенный после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34

Telegram-канал «Подслушано в Ейске» опубликовал новые кадры с моментом падения военного самолета Су-34 на многоквартирный жилой дом. Видео было снято регистратором в автомобиле местных жителей. На записи видно, как горящее летательное судно стремительно сбавляет высоту посреди города, после чего терпит крушение и моментально вспыхивает.

Тикай быстрее! Саша, бегом! Не сбей никого, — слышен голос пассажира авто за кадром.

17 октября в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34 во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. По словам источника NEWS.ru, им удалось это сделать за 0,7 секунды до крушения воздушного судна. Собеседник заявил, что летчики смогли избежать значительных жертв, так как увели самолет от супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что стая чаек могла стать причиной крушения самолета Су-34, упавшего во дворе жилого дома в Ейске. В конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц. Левый двигатель самолета отказал сразу, а правый вышел из строя некоторое время спустя.