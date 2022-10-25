Момент избиения женщины в Нижнем Новгороде попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Нижний № 1» сообщил, что неизвестный избил женщину на улице Голованова в Нижнем Новгороде. По данным канала, инцидент попал на камеру домофона. В источнике не написали, в каком состоянии находится пострадавшая.

На видеозаписи видно, как жертва зовет на помощь и бьет машины жильцов, чтобы привлечь их внимание. Однако женщину так никто и не защитил. На видео также можно заметить, что нападавший продолжил избиение даже после того, как она упала на землю.

Ранее сообщалось, что задержанная за распитие спиртных напитков Альбина Смирнова избила двух сотрудниц полиции в отделении МВД в Ярославской области. Инцидент произошел в городе Данилове. Одну из пострадавших госпитализировали. 32-летняя Смирнова была доставлена в отделение полиции за то, что шла по улице в нетрезвом виде. В течение последних десяти месяцев она состояла на учете подразделения по делам несовершеннолетних за неисполнение родительских обязанностей.

До этого стало известно, что бывшего депутата Госдумы и бронзового призера Олимпиады в Афинах по дзюдо Дмитрия Носова заподозрили в избиении сотрудника отеля на Бали. Индонезийские власти запретили экс-парламентарию вести бизнес на территории острова. Носова могут объявить в розыск.