Момент гибели санкт-петербургского парапланериста попал на видео Момент гибели санкт-петербургского парапланериста в Таджикистане попал на видео

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Экстремал из Санкт-Петербурга Павел Мотовоз Чернов разбился на параплане во время отдыха в Таджикистане 10 сентября. Мужчина снимал свой полет на экшен-камеру, но в какой-то момент он не справился с порывом ветра и рухнул на скалу. Видео в соцсетях опубликовала его супруга.

Ранее на Камчатке погибли несколько альпинистов во время восхождения. Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. После того как пять человек погибли при падении с высоты, оставшиеся обратились за помощью к спасателям.

Еще один альпинист потерял сознание, а гид сломал ногу. 5 сентября число погибших увеличилось до девяти человек. Троих выживших туристов спасатели эвакуировали вертолетом. Их доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Затем Кировский районный суд Новосибирска арестовал директора фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности. Степанов отказался признавать вину.