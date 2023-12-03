Момент аварии с Бастой в Санкт-Петербурге попал на видео Mash опубликовал видео ДТП с Бастой в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии с Бастой (Василий Вакуленко). На кадрах видно, как черный Maybach совершает столкновение с автомобилем Kia. От удара одну из машин откидывает на обочину.

По данным Telegram-канала, ДТП обошлось без пострадавших. Сам артист покинул место происшествия вскоре после столкновения. В Санкт-Петербурге он был по случаю концерта.

Ранее сообщалось, что Баста попал в аварию на выезде с территории стадиона «Газпром Арена». По данным Mash, после аварии исполнитель сел в другую машину и уехал, оставив Maybach в окружении сотрудников полиции. Очевидцы уточнили, что после столкновения в салоне выстрелили подушки безопасности. При этом к месту происшествия прибыла скорая помощь.

Несколькими днями ранее в аварию также попала исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел. Она направлялась в сектор Газа. Из-за полученных травм плановый визит пришлось отложить. По предварительной информации, по дороге к КПП «Рафах» автомобиль либо попал в большую выбоину, либо пытался ее обойти, в результате чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась.