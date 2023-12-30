Появились кадры атаки беспилотников на Белгород SHOT показал видео атаки беспилотников на Белгород

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое очевидцами, на котором слышны звуки взрывов во время попытки атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Канал со ссылкой на местных жителей написал, что было слышно по меньшей мере 20 хлопков.

На видео слышны громкие звуки взрывов. Также люди поделились фотографиями найденных на земле обломков, которые сложно идентифицировать.

Поздним вечером 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали, среди них есть ребенок. Кроме того, 10 частных домовладений получили повреждения, пострадали два автомобиля, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО в регионе сработала в пятый раз за сутки. По его данным, в результате были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.