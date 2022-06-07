Молодежи покажут работу мусорных заводов в регионах России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пусконаладочные работы на предприятии по переработке мусора экотехнопарк «Калуга» в Износковском районе Калужской области

Молодёжи покажут работу мусорных заводов в 10 регионах России, сообщает «360». Экскурсии на объекты инфраструктуры обращения с отходами пройдут в Московской, Кемеровской, Курской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Челябинской областях, а также в республиках Башкирия, Удмуртия и Чувашия.

Подробности мероприятий раскрыл глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В рамках деятельности направления развития экологического добровольчества у нас пройдут экскурсии на объекты обращения с ТКО. Такие выезды необходимы, чтобы показать молодёжи, как сегодня функционирует система управления отходами, причём в реальности, а не в глазах скептиков, а также как происходит процесс переработки отходов в регионах, — рассказал он.

Буцаев отметил, что участники экскурсий узнают, как собирают и сортируют вторичные отходы, как и на каком оборудовании перерабатывают мусор. Они также смогут задать любые вопросы представителям отрасли.

Исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко ранее сообщил, что в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно, отметил он.