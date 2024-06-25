Молодых леопардов из Сочинского нацпарка выпустят в заповедные горы Кавказа Двух молодых леопардов из Сочинского нацпарка выпустят в дикую природу

Фото: t.me/leopardcenter

Центр восстановления леопардов на Кавказе готовит к выпуску в дикую природу Терека и Рицу — двух молодых леопардов из Сочинского национального парка. Видео с грациозными животными, которые уже скоро будут исследовать заповедные кавказские горы, учреждение опубликовало в своем Telegram-канале.

Там также рассказали, что Терек и Рица стоят на вершине генеалогического древа родословной их легендарных родителей Алоуса и Чери, которые с 2013 года произвели на свет 13 котят. Они стали первыми обитателями центра и внесли огромный вклад в реализацию Программы восстановления леопарда на Кавказе.

Несмотря на то что чувствуют особи себя прекрасно, учитывая их преклонный возраст, приплода от них мы больше не ждем. Будем беречь их как зеницу ока, они это заслужили, — заключили в центре.

Эксперты ООН пришли к выводу, что загрязнение окружающей среды грозит вымиранием для 260 из 1189 видов животных, которые охраняются Конвенцией о сохранении мигрирующих видов. В частности, пострадают обитатели океанов: до 97% акул, скатов и осетровых, включенных в список, на грани исчезновения. Их популяция сократилась на 90% с 1970-х годов. Аналогичная судьба может коснуться белых медведей. В Гудзоновом заливе у них больше нет возможности охотиться из-за отсутствия льда.