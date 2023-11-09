Молодые россиянки из ревности заставили женщину рыть себе могилу в лесу В Челябинской области девушки похитили и вывезли в лес 54-летнюю женщину

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Две молодые девушки вывезли 54-летнюю жительницу Челябинской области в лес и заставили ее руками рыть себе могилу, пишет KP.RU. Как отмечается, похитительницы, одной из которых 18, а другой 23 года, действовали на почве ревности.

По данным издания, женщина переспала с парнем одной из похитительниц. Когда та узнала об измене, то отправилась к разлучнице вместе с подругой. Сначала жертву удерживали в квартире, избивали и только потом связали и повезли в лес. Там истязания продолжились, только к ним добавилось еще и требование рыть руками яму. После они оставили жертву в лесу и уехали.

Инцидент произошел еще в апреле. Сейчас уголовное дело рассматривается в суде. Девушкам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что любовник из ревности убил и изуродовал тело своей возлюбленной в Барнауле. Мужчина заманил женщину в заброшенное здание, расправился над ней и там же спрятал тело. Его впоследствии обнаружили игравшие дети.

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