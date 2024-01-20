Четыре кубинца попались в подмосковной квартире с полкило мефедрона SHOT: полиция задержала в Балашихе четырех граждан Кубы с полкило наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Балашихе четырех граждан Кубы с полукилограммом наркотиков, сообщает Telegram-канал SHOT. Они находились в России без регистрации и проживали на съемной квартире в микрорайоне Железнодорожный. Во время осмотра жилья полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

По данным канала, результаты экспертизы показали, что в пакете находился мефедрон. Проверка продолжается, иностранцы дают показания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что против актера Анатолия Руденко было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. По информации канала, его задержали 17 января в машине, за рулем которой был другой человек.

По данным SHOT, актер занервничал, чем привлек внимание полицейских. У него был обнаружен пакетик с 0,57 грамма мефедрона, приклеенный скотчем к паху.

До этого стало известно, что жительница Краснодарского края давала 11-летнему сыну наркотические вещества под видом средства от зубной боли. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.