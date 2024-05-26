Молодую маму парализовало после эпидуральной анестезии в роддоме SHOT: девушку парализовало после эпидуральной анестезии в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что молодая мама была парализована после эпидуральной анестезии в роддоме в Краснодаре. Как уточняет канал, ее дочь родилась инвалидом. Девушка, по информации источника, пыталась отсудить 15 млн за врачебную ошибку, но суд решил выплатить только три.

Россиянка рассказала SHOT, что в 2021 году родила девочку после уговоров медиков сделать эпидуральную анестезию. Как говорится в сообщении, в результате прокола появилась гематома, которая привела к частичной параличу молодой мамы. По информации канала, после родов у нее появились проблемы с почти всеми органами, и она не могла нормально ухаживать за дочерью.

Девушка, как написал SHOT, после нескольких лет родов до сих пор испытывает трудности с ходьбой, судороги и боли. Также уточняется, что теперь она готовится к апелляции, чтобы получить большую компенсацию и оплатить лечение себя и своей дочери.

Ранее в городе Осташкове 18-летняя студентка колледжа родила дома в туалете мальчика и не менее 20 раз ударила его маникюрными ножницами. Пуповину младенца она тоже перерезала ножницами. Позже скорая доставила девушку в больницу с кровотечением. Ее состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Известно, что роженица не состояла на учете с беременностью в женской консультации.

Также сообщалось, что мать во время парковки сбила свою четырехлетнюю дочь в Ленинградской области. По предварительным данным, девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.