Молодой трудовик два года совращал своих учеников В Череповце молодой учитель труда два года совращал детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В городе Череповце Вологодской 16 мая задержали 21-летнего студента, которого подозревают в совращении учеников школы, где он работал трудовиком, передает Telegram-канал Baza. Известно, что пострадавшими оказались ученики шестого и восьмого классов. Известно о двух жертвах.

По данным канала, молодой человек вел с подростками разговоры на интимные темы и показывал все на практике. Такое общение продолжалось с весны 2022 года по декабрь 2023 года. Чаще всего события происходили на территории школы. Мужчине предъявили обвинение по статье «Развратные действия». Известно, что он обучается на четвертом курсе Череповецкого государственного университета.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего дворника школы, который приглашал к себе домой подростков и домогался их. Пострадавшими по делу проходят двое учеников в возрасте 12 и 13 лет. В полицию с заявлением обратилась мать одного из пострадавших. Уголовное дело возбуждено по статьям о развратных действиях, а также половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.