Молодая пара из Ленобласти оставила детей наедине с ранее судимым соседом Mash: житель Ленобласти приставал к детям 4 и 6 лет, за которыми присматривал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая пара из поселка Первомайское в Ленинградской области оставила своих детей 4 и 6 лет с соседом, имеющим судимость, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина однако не оправдал их доверие и начал приставать к малышам. На допросе он признался в содеянном.

По информации канала, о домогательствах рассказала девочка по возвращении домой от соседа. Она призналась, что мужчина ее раздевал. Родители обратились в полицию, после чего гражданина задержали.

В публикации уточняется, что мужчина уже отбывал срок за наркотики. Теперь к его биографии добавилась статья о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось о задержании тренера школы олимпийского резерва в Саратове. На мужчину пожаловались родители воспитанников. По их словам, он приставал к девочкам и мальчикам. Отмечается, что в отношении тренера уже возбуждали уголовное дело. Тогда ему запретили совершать определенные действия.

В Геленджике тем временем задержали жителя Петербурга за интимную переписку с 15-летним подростком. Мужчина общался с несовершеннолетним, зная о его возрасте. Подозреваемый также дважды виделся со школьником. Было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.