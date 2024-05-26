Молодая девушка погибла в ДТП в российском регионе В Бурятии 17-летняя девушка погибла при опрокидывании машины в кювет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

17-летняя девушка погибла, еще трое человек пострадали в аварии в бурятском селе Хонхолой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 мая, около 01:00 (20:00 мск), когда водитель Toyota Platz не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. У мужчины не было прав на управление транспортным средством.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, госпитализировано три пассажира автомобиля, в том числе два несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

Ранее столкновение нескольких автомобилей на Юго-Восточной хорде в Москве парализовало движение в сторону Севанской улицы. В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на МСД в районе дома № 3, корпуса 14 по улице Дорожной.

Кроме того, в Саратовской области произошло ДТП с иномаркой, в результате которого семь человек попали в больницу. Один из пострадавших скончался. Ford и УАЗ столкнулись рядом с селом Карякино. Обе машины съехали с дороги. Автомобили получили серьезные повреждения.

Также 23-летняя студентка едва не погибла в аварии в Тюмени. В машину девушки через лобовое стекло вонзился падающий фонарный столб.